ترامب يسعى لإسقاط قضية الوثائق السرية

طلب محامو دونالد ترامب الخميس من محكمة فدرالية إسقاط الاتهامات الموجهة إليه بأنه حمل معه بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه محمي بالحصانة الرئاسية.

والقضية المتعلقة بنقل ترامب وثائق إلى دارته في مارالاغو بولاية فلوريدا وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها ترامب فما يخوض حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسة جديدة.

ودفع ترامب ببراءته من التهم الأربعين التي وجهها إليه المحقق الخاص جاك سميث في فلوريدا.

وفي طلبهم المدرج في 20 صفحة، قال المحامون إن أخذ ترامب الوثائق من البيت الأبيض، كان إجراء رسميا.

وجاء في الطلب أن "الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار وهو لا يزال في منصبه. القرار المزعوم كان إجراء رسميا وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية".

واستخدم ترامب نفس الحجة ضد إدانة فدرالية صدرت بحقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020 وما تبع ذلك من أحداث بلغت ذروتها مع هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير.