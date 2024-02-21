قنصل السودان بأسوان يبحث سير العمل في مبادرة العودة الطوعية للسودانيين إلى بلادهم

استقبل السفير عبدالقادر عبدالله محمد قنصل عام السودان في أسوان وفد مبادرة الأشقاء الطوعية للعودة الطوعية للسودانيين إلى السودان، حيث جرى بحث سير العمل في المبادرة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن المشاركين في اللقاء بحثوا سير العمل وتنفيذ خطة مبادرة الأشقاء في الفترة السابقة، كما استعرضوا مبادرة الأشقاء الطوعية للعودة الطوعية للسودانيين للسودان من مختلف محافظات مصر إلى السودان مرورا بأسوان والمعابر الجنوبية في مصر.

وأكدت الأمين العام للمبادرة سعاد السيد عبدالرحيم جاهزيتة المتطوعين في المبادرة للقيام بواجبهم تسهيلا لأمر العودة الطوعية لاسيما لولاية الخرطوم بعد انتصارات القوات المسلحة على قوات الدعم السريع في الخرطوم.



يذكر ان المبادرة بدأت يوم 19 أبريل2023 بعد خمسة أيام من اندلاع الحرب بإشراف مباشر من القنصل العام للسودان بأسوان ومنسوبي القنصلية وبمشاركة عددد من المتطوعين السودانيين والمصريين في شتى المجالات.

وعملت المبادرة على توفير السكن والعلاج والملابس والدواء والعلاج بالمستشفيات وغيرها للسودانيين الذين فروا منذ إندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.