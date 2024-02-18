غباش والصفدي يبحثان في عمان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الإماراتية الأردنية

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات مع معالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، في دار مجلس النواب، اليوم ضمن زيارته الرسمية حاليا علي رأس وفد المجلس الوطني إلى المملكة الأردنية الهاشمية. جرى خلال المباحثات مناقشة مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات شعبيهما الشقيقين ويعكس علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة .

وأكد الجانبان متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما أكدا أن علاقات البلدين التي أرساها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال طيب الله ثراهما، تسير اليوم نحو أعلى مستويات التنسيق، وهي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين وشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالأمن القومي العربي والتضامن العربي.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقع في إقامة دولته المستقلة.

حضر اللقاء سعادة كل من سلطان سالــم الزعابي رئيس لجنة الصداقة مع مجلس النواب الأردني وحشيمة ياسر العفاري نائب رئيس اللجنة وسالم راشـد المفتـول وناعمة عبد الله الشرهان أعضاء اللجنة والدكتور أحمد عيـد المنصوري ومحمد أحمد اليمـاحي ونجلاء على الشامسي أعضاء المجلس الوطني وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس وسعادة طارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس وسعادة المستشار حمد عبد الله المطروشي القائم بأعمال سفير الدولة لدي المملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر من جانب مجلس النواب الأردني عبد الرحيم المعايعة النائب الأول لرئيس المجلس وميادة شريم مساعد رئيس المجلس وغازي الذنيبات رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية، وخلدون حينا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وفي بداية المباحثات تقدم معالي صقر غباش بالشكر إلى معالي رئيس مجلس النواب الأردني على دعوته لوفد المجلس الوطني الاتحادي لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أنها مناسبة مهمة لتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة.

وأشار معاليه إلى ضرورة تبادل المعارف والخبرات البرلمانية بين الجانبين، والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين في مجال الاختصاص التشريعي أو التنظيمي، لافتا إلى أهمية دور لجنة الصداقة الإماراتية الأردنية في هذا المجال.

من جهته، أكد معالي أحمد الصفدي، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، نموذج إقليمي بارز في العلاقات الثنائية الوثيقة، التي تستند إلى أواصر التاريخ المشترك والأهداف والرؤى الموحدة وتجذّرت هذه العلاقات خلال العقود الماضية، بفضل المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين.

وقال الصفدي: " نرحب بزيارة معالي صقر غباش والوفد المرافق له ونتطلع إلى تنسيق المواقف المشتركة خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وننظر بأهمية إلى هذه الزيارة".

وعقب جلسة المباحثات أكد معالي صقر غباش في تصريحات له تطابق الموقفين الأردني والإماراتي الداعي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

من جانبه أكد معالي أحمد الصفدي تطابق موقف البلدين مشيرا إلى أن الأردن يثمن الجهود الكبيرة والداعمة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة للأردن في مختلف المجالات، وأكد أن أمن واستقرار البلدين الشقيقين كلٌ لا يتجزأ منوها إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.