البيت الأبيض يحذّر من نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني بسبب توقف الدعم الأميركي

حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الأربعاء من أن ذخيرة الجيش الأوكراني بدأت تنفد في ظل عرقلة الجمهوريين في الكونغرس حزمة مساعدات ضخمة طلبتها الإدارة الديموقراطية للرئيس جو بايدن.

وقال ساليفان للصحافيين "نتلقى بشكل متزايد تقارير عن قيام القوات الأوكرانية بالتقنين في الذخيرة أو حتى النفاد منها على الخطوط الأمامية" في مواجهة الهجمات التي تشنّها روسيا، مع اقتراب الحرب من اتمام عامها الثاني.