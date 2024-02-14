منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة "مكتظّة بالكامل"

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة الأربعاء أنّه تمّت الموافقة على أقل من نصف بعثات منظمة الصحة العالمية المعنية بتوصيل المساعدات إلى غزة، في حين أنّ المستشفيات هناك "مكتظة بالكامل".

وقال ريتشارد بيبركورن متحدثاً عبر الفيديو من غزة "المستشفيات مكتظّة بالكامل... وليست لديها إمدادات كافية".

وأوضح أن الموظفين يضطرّون إلى إجراء عمليات بتر، بسبب عدم توفر وسائل علاج تمكّنهم من إنقاذ أطراف المرضى عن طريق الجراحة في بيئة طبيعية.

وبينما أدان "تقلّص المجال الإنساني" في غزة، اتهم إسرائيل بمواصلة "عرقلة تسليم المساعدات الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية التي دمّرتها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأوضح بيبركورن أنه منذ شهر نوفمبر، تمّت الموافقة على "40 في المئة فقط" من بعثات منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة، مضيفاً أنّه "منذ يناير، تراجع هذا العدد كثيرا"، وتصل النسبة إلى حوالى 45 في المئة في الجنوب.

وتابع أنّ بقية البعثات "رُفضت أو عُرقلت أو تمّ تأجيلها".

وأكّد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية أنّ "هذا أمر سخيف، حتى في حالة وجود وقف لإطلاق النار، يجب أن تكون هناك ممرّات إنسانية حتى تتمكّن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وشركاؤهما من القيام بعملهم. يجب أن نضع نظاماً عملياً ومختلفاً لتجنّب التصادم حتى نتمكّن من القيام بعملنا".