بسبب سرطان البروستات.. وزير الدفاع الأميركي يسلّم مهامه لنائبته ويدخل العناية المركزة

أُدخل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى قسم العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة بعدما فوّض نائبته القيام بمهامه الأحد، وفق ما أعلن البنتاغون، علما بأنه مصاب بسرطان البروستات.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان إن نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس "تسلّمت الوظائف والمهام" قبيل الساعة 17,00 (22,00 ت غ)، مضيفا أنه تم إبلاغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.

وأفاد البنتاغون في بيان لاحق نقلا عن أطباء وزير الدفاع أن أوستن "أُدخل إلى قسم العناية المركزّة في مركز وولتر ريد العسكري الطبي للحصول على العناية والخضوع للمراقبة".

يأتي ذلك بعد أسابيع على كشف أن أوستن (70 عاما) أبقى زياراته السابقة إلى المستشفى سريّة ولم يبلغ الرئيس جو بايدن مباشرة عن تشخصيه بالسرطان، ما أثار انتقادات في وقت تواجه الولايات المتحدة أزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

اختفى أوستن فعليا عن الحياة العامة للخضوع للعلاج جراء إصابته بسرطان البروستات في ديسمبر ومرة أخرى في يناير بعدما عانى من مضاعفات.

وهذه المرة، صدر الإعلان بعد قرابة الساعتين على إدخاله المستشفى بعد ظهر الأحد.

وأشار رايدر بداية إلى أن وزير الدفاع اصطحب معه أنظمة اتصال سريّة وسيحافظ على "وظائف ومهام مكتبه".

لكن بعد ساعات، صدر إعلان بأن هيكس ستتولى مهامه.

وجاء في آخر بيان نُسب إلى الطبيبين في مركز وولتر ريد العسكري الطبي جون مادوكس وغريغوري تشيسنت "من غير الواضح في هذه المرحلة مدة بقاء الوزير أوستن في المستشفى".

وأكد البيان "لا يتوقع أن تؤثر مشكلة المثانة الحالية على تعافيه الكامل المتوقع. ولا تزال توقعات شفائه من السرطان ممتازة".

واعتذر أوستن هذا الشهر بعدما واجه انتقادات سياسية شديدة لإخفائه دخوله إلى المستشفى سابقا.

وقال للصحافيين في الأول من فبراير "كان عليّ أن أُخبر الرئيس بتشخيصي بمرض السرطان".

وأوضح حينها بأنه ما زال يتعافى إذ عانى من ألم في ساقه فيما استخدم عربة غولف للتنقل داخل البنتاغون.