موسكو تقضي بسجن أوكرانية بتهمة التجسس

حكمت محكمة روسية على امرأة أوكرانية بالسجن عشر سنوات بتهمة تسريب معلومات عسكرية إلى أجهزة الأمن في بلادها، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية الخميس.

وتدين محاكم بانتظام روسا أو أجانب بتهمة تقديم معلومات إلى أوكرانيا، حيث تشن روسيا هجوماً منذ نحو عامين.

ودانت محكمة في روستوف أون دون في جنوب روسيا المواطنة الأوكرانية بتهمة "التجسس"، بحسب وكالة ريا نوفوستي.

وأكدت السلطات أنها نقلت معلومات إلى الأجهزة الأوكرانية بشأن مواقع دفاعات جوية وتحريك معدات عسكرية.

وروستوف أون دون مدينة في جنوب روسيا متاخمة لأوكرانيا وأصبحت مركز عمليات للقوات الروسية في هجومها على أوكرانيا.

وتقع المدينة على بعد أقل من 100 كيلومتر من الحدود مع منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين اللتين أعلنت موسكو ضمهما.