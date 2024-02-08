إثيوبيا.. تعيين رئيس الاستخبارات نائبا لآبي أحمد

وافق النواب الإثيوبيون الخميس على تعيين رئيس الاستخبارات تيميسغن تيرونه نائبا لرئيس الوزراء.

كما أيّدوا تعيين تاي أتسكي سيلاسي، مندوب إثيوبيا سابقا لدى الأمم المتحدة والمستشار الدبلوماسي الحالي لرئيس الوزراء آبي أحمد ، وزيرا للخارجية.

وتولى المنصبان في السابق ديميكي ميكونين الذي أقيل من منصب نائب رئيس حزب أبيي (الازدهار) الحاكم أواخر الشهر الماضي.

وأعلن مكتب آبي أحمد على منصة "إكس" أن مستشار الأمن القومي رضوان حسين سيتولى منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية خلفا لتيميسغن.

وشغل ديميكي منصب نائب رئيس الوزراء منذ العام 2012، بعد وقت قصير من انتخابه نائب رئيس الائتلاف الذي حكم على مدى ثلاثة عقود إلى أن وصل أبيي إلى السلطة عام 2018.

وأصبح وزيرا للخارجية في نوفمبر 2020 مع بدء الحرب التي استمرت عامين ضد متمردي تيغراي في شمال إثيوبيا.