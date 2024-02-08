بوتين وزيلينسكي يهنئان علييف على فوزه بالرئاسة في انتخابات أذربيجان

هنأ الرئيسان الأوكراني والروسي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعد فوزه الساحق المتوقع حيث أشارت النتائج الأولية التي صدرت يوم الخميس إلى فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في اليوم السابق.

كان علييف قد دعا إلى إجراء تصويت مبكر بعد أشهر قليلة من استعادة قواته بسرعة منطقة قره باغ من الانفصاليين العرقيين الأرمن الذين سيطروا عليها لمدة ثلاثة عقود. وهو يتجه الآن إلى فترة ولاية أخرى مدتها سبع سنوات.

اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلييف وتحدثا عن مواصلة شراكتهما الاستراتيجية، بحسب الخدمة الصحافية للرئيس الأذربيجاني.

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهانيه على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، قائلًا إنه يقدر المساعدة الإنسانية التي تقدمها أذربيجان لأوكرانيا ويقدر الدعم المتبادل لسيادة دولنا وسلامة أراضيها.

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، مظاهر باناهوف، في وقت مبكر الخميس، إنه بعد فرز ما يزيد قليلاً عن 93% من الأصوات، حصل علييف على أكثر من 92% من الأصوات. ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء الأذربيجانية أن منافسيه الثلاثة الرئيسين تأخروا بفارق كبير وتنازلوا عن السباق وهنأوا علييف.

يتولى علييف (62 عاما) السلطة منذ أكثر من 20 عاما خلفا لوالده الذي كان الزعيم الشيوعي لأذربيجان ثم رئيسا لعشر سنوات عندما استقلت البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.