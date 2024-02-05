أزمة دبلوماسية بين روسيا وإسرائيل

فجرت تصريحات للسفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى روسيا سيمونا هالبرين، أزمة دبلوماسية في العلاقات بين تل أبيب وموسكو. وسارعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الإثنين)، إلى استدعاء السفيرة الإسرائيلية التي تولت منصبها في شهر ديسمبر الماضي، بسبب تصريحات وصفتها بأنها "غير مقبولة" أدلت بها في مقابلة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام روسية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هالبرين حرفت موقف السياسة الخارجية الروسية في المقابلة التي أجرتها معها صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليومية ونُشرت، أمس (الأحد). ووصفت الوزارة تصريحات السفيرة بأنها "بداية غير موفقة إطلاقا" لها في منصبها الدبلوماسي.

وكانت هالبرين انتقدت في المقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتقليله من أهمية المحرقة النازية (الهولوكوست)، وقالت إن روسيا «ودودة بصورة مبالغ فيها» مع حركة حماس الفلسطينية.

يذكر أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وجهت إسرائيل انتقادات لروسيا بسبب ما تقول إنه "عدم إدانة روسيا لحركة حماس بشكل واضح وصريح".

وفي 26 أكتوبر الماضي، زار وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية بالحركة موسى أبو مرزوق موسكو، والتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، مادفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى استدعاء السفير الروسي أناتولي فيكتوروف لديها للاحتجاج على هذه الزيارة.