"نوفوستي": تعرض قاعدة أميركية شرقي سورية إلى هجوم بطائرة مسيرة

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر أن القاعدة العسكرية الأميركية في حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار.

وبحسب المصدر فإنه نتيجة للهجوم سُمع دوي ثلاثة انفجارات في أراضي القاعدة.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية، نقلا عن مصادر حكومية أميركية، أن الولايات المتحدة وافقت على خطط لضرب منشآت إيرانية وقوات تابعة لها في العراق وسورية رداً على الهجوم الأخير على إحدى القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.

وكان ممثل جماعة كتائب "حزب الله" العراقية قد أعلن في وقت سابق عن استعداده للرد بـ "أسلحة بعيدة المدى غير معلنة" في أي مكان وزمان إذا حاولت الولايات المتحدة الانتقام لمقتل ثلاثة من قواتها في قاعدة عسكرية في الأردن.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر حكومية أميركية، أن الطائرة بدون طيار التي استخدمت لمهاجمة قاعدة أميركية في الأردن يوم الأحد الماضي، زُعم أنها من إنتاج إيران.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأقوى في الآونة الأخيرة، حيث أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 40 آخرين.