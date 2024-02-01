كوريا الشمالية تحاول التدخل في انتخابات جارتها الجنوبية

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أمس، إنه من المرجح أن تقوم كوريا الشمالية بأعمال استفزازية للتدخل في الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل في بلاده. وجاءت تصريحات يول في الوقت الذي تقوم فيه الجارة الشمالية بتأجيج التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال إجراء سلسلة من الاختبارات للأسلحة منذ بداية العام.

وقال يون: «مثل هذه الأفعال غير وطنية ومضادة للوحدة، والاستفزازات والتهديدات تعارض التاريخ».

وأضاف: «النظام الكوري الشمالي يعد جماعة غير عقلانية تقنن الاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية، وتعد الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بذلك، وإذا كان هذا النظام عقلانياً، فإنه سيتخلى عن الأسلحة النووية، ويبحث عن وسيلة أخرى لكي يعيش شعبه».

كما أشار يون إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 10 أبريل المقبل، حيث قال إنها محور النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي.

ومع اقتراب الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية، حذر الرئيس، يون سوك يول من التدخل التخريبي والأعمال العدائية من جانب كوريا الشمالية.

وأضاف: «هذا العام نتوقع الكثير من الاستفزازات التي تهدف للتأثير على انتخاباتنا، مثل الاستفزازات في منطقة الحدود، واختراق طائرات الدرون، والمعلومات المغلوطة، وهجمات القرصنة الإلكترونية».

وناقش الرئيس مع المسؤولين الحكوميين سبل الرد على السيناريوهات الاستفزازية الكورية الشمالية.