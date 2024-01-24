انفصال العجلة الأمامية لطائرة بوينغ 757 أثناء استعدادها للطيران

فقدت طائرة بوينغ من طراز 757 تشغلها شركة دلتا إيرلاينز عجلة مقدمة الطائرة أثناء الاستعداد للإقلاع من أتلانتا.

رحلة دلتا رقم 982 المتجهة إلى بوغوتا في كولومبيا كانت تتحرك على المدرج للإقلاع من مطار هارتسفيلد جاكسون اتلانتا الدولي عندما وقع الحادث الساعة 11:15 صباح السبت، وفقا لهيئة الطيران الفيدرالي التي تحقق في الواقعة.

وقالت دلتا "أخرج كل الركاب وأمتعتهم من الطائرة ونقلوا إلى البوابة ومنها إلى طائرة بديلة. نعتذر لعملائنا على الإزعاج."

لم يصب أحد، وفق ما أكده متحدث باسم دلتا للأسوشيتدبرس، وأشار إلى أن الطائرة دخلت الصيانة في اليوم التالي.

وفقا لبيانات الشركة، كان 172 راكبا وطياران و4 من الطاقم على متن الطائرة.