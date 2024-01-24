رئيس تشاد يؤكد لبوتين أنّ بلاده "شقيقة" لروسيا

أعلن الرئيس التشادي الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو الأربعاء أنّ بلاده الحليفة لفرنسا "دولة شقيقة" لروسيا حيث يقوم بزيارة التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين الذي أكد بدوره استعداد موسكو للمساعدة على تحقيق الاستقرار في تشاد.

وحدّدت روسيا لنفسها هدفاً باستعادة نفوذها في إفريقيا الذي فقدته بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وركّز الكرملين جهوده خصوصاً على دول الساحل حيث نشر جماعات مسلحة في مواجهة النفوذ الفرنسي.

وقال ديبي "جئت كدولة صديقة، ودولة شقيقة، ودولة ذات سيادة (تريد) تعزيز علاقاتها مع دولة صديقة"، معتبراً أن زيارته لموسكو ستساعد في "تعزيز علاقاتنا الثنائية".

وأشاد فلاديمير بوتين بديبي لـ"نجاحه في تحقيق الاستقرار" في تشاد، وأكد أن روسيا "ستساهم في ذلك بكل الوسائل الممكنة". ولفت بوتين إلى أنّ العلاقات بين تشاد وروسيا "تطورت بشكل خاص في السنوات الأخيرة".

وتُقدّم هذه الزيارة وهذه التصريحات مثالاً جديداً على الجهود التي تبذلها روسيا لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل.

وقال بوتين الأربعاء إنه "واثق" من أن انتخابات عامة في تشاد ستنظّم "في المستقبل القريب".