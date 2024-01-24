موسكو: كييف على علم مسبق بنقل أسرى أوكرانيين إلى مطار بيلفورود

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير ، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل أي عملية تبادل.

وقال البيان "لقي طاقم الطائرة وجميع ركابها حتفهم، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدا أنه وفقا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف باسقاط الطائرة العسكرية الروسية التي كانت تقل 65 أسير حرب اوكرانيا في منطقة بيلغورود الاربعاء مؤكدة انها لاحظت "اطلاق صاروخين".

وقالت الوزارة إن "نظام كييف ارتكب عملا إرهابيا باسقاط طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقوم برحلة من مطار تشكالوفسكي الى بيلغورود لنقل جنود أوكرانيين أسرى لعملية تبادل" مضيفة ان اوكرانيا "علمت" أنه سيتم نقل هؤلاء الجنود جوا الاربعاء.

ووفقا لموسكو، لا ناجين في حادث تحطم الطائرة التي وفقا لروسيا كانت تقل 74 شخصا: 65 اسير حرب اوكرانيا وستة من افراد الطاقم وثلاثة عسكريين روس.

وقالت الوزارة الروسية إن "اجهزة الرادار التابعة للقوات المسلحة الروسية رصدت إطلاق صاروخين اوكرانيين" مؤكدة ان الطائرة اسقطت من بلدة ليبتسي في منطقة خاركيف الاوكرانية المتاخمة لروسيا.

وكان من المقرر ان يتم التبادل بعد ظهر الاربعاء في نقطة كولوتيلوفكا الحدودية بين روسيا واوكرانيا بحسب الوزارة الروسية.