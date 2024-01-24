تحطم طائرة نقل عسكرية روسية تحمل 65 "أسيرا أوكرانيًا"

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن طائرة نقل عسكرية تحطمت في مقاطعة بيلغورود، الواقعة جنوب غربي البلاد قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة "كان على متنها 65 أسيرا" من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت في بيان أن الطائرة من طراز "إيل - 76"، وكانت تحمل 65 فردا عسكريا "أسرى" من القوات المسلحة الأوكرانية، كان يتم نقلهم إلى المنطقة "للتبادل".

وذكرت الوزارة أن لجنة من القوات الجوية الروسية توجهت إلى موقع التحطم لتحديد أسباب الحادث.

وإلى جانب العسكريين الأوكرانيين، أوضحت الدفاع الروسية أن الطائرة كانت تحمل أيضا طاقما من 6 أفراد، و3 أشخاص آخرين لم تحدد هويتهم.

ولم تقدم الوزارة الروسية في هذه المرحلة تفاصيل عن مصير ركاب الطائرة.

لكن وكالة "تاس" الروسية، نقلت عن حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم.ونقلت وسائل إعلام روسية وحسابات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحادث المأساوي.

وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق، مشيرا إلى أن معلومات الحادث "حديثة"، وفق فرانس برس.

وقال "سنقوم بتوضيح ما حصل".