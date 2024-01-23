زلزال بقوة 7.1 يضرب شينجيانغ بشمال غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة ووشي في ولاية أكسو في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، صباح اليوم "الثلاثاء"، حسبما أفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، نقلا عن المركز أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا .

وأعقبت الزلزال الرئيسي سلسلة من الهزات الارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.3 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمركز.

ويشير التقرير الأولي إلى أن مركز الزلزال يقع في بلدة بمحافظة ووشي داخل المنطقة الحدودية الجبلية بين الصين وقيرغيزستان.