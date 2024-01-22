تحطم طائرة روسية خاصة في شمال شرق أفغانستان

قال مسؤولون، أمس، إن طائرة خاصة روسية، على متنها ستة أشخاص، تحطمت في منطقة بشمال شرق أفغانستان ذات طبيعة جبلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام الأفغانية، عبدالوحيد رايان، عبر منصة «إكس»، إن طائرة صغيرة كانت في طريقها إلى موسكو عندما تعرضت على ما يبدو لمشكلة في المحرك. وقالت هيئة الطيران الروسية إن طائرة «فالكون 10» الخاصة، المسجلة في روسيا، اختفت من على شاشات الرادار. وأضافت هيئة الطيران أن الطائرة، التي كان على متنها طاقم مؤلف من أربعة أشخاص وراكبان، انطلقت من جاوة بالهند إلى موسكو. وأوضحت الهيئة أنها على تواصل مع السلطات الأفغانية، وأن عملية البحث عن الطائرة قد بدأت.