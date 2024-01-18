روسيا تدعو إيران وباكستان لإظهار "أقصى درجات ضبط النفس" وحل المسائل عبر الدبلوماسية

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إيران وباكستان إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس وحل خلافاتهما من خلال الدبلوماسية .

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو تدعو إيران وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل القضايا عبر السبل الدبلوماسية فقط.

وأضافت زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، "نتابع بقلق التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة للوضع في المنطقة الحدودية بين إيران وباكستان، وندعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل المسائل الخلافية بالطرق السياسية والدبلوماسية حصرا، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة القيام بكل ما يلزم لمكافحة الإرهاب خارج الأراضي السيادية بالاتفاق والتنسيق بين سلطات الدول المعنية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المزيد من تفاقم الوضع يصب في مصلحة غير المهتمين بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضافت زاخاروفا "نعرب عن أملنا بأن تجد إيران وباكستان قريبا طريقة لحل خلافاتهما بروح حسن الجوار، بما في ذلك تلك المتعلقة بوقف التهديدات الإرهابية الصادرة من أراضي كل منهما، ونؤكد استعداد روسيا للتعاون في هذا المجال في مكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إلى أن البلدين جزء من منظمة شنغهاي للتعاون، وهي المجموعة التي ساعدت روسيا في تأسيسها.

وقالت زاخاروفا "من المؤسف أن يحدث هذا بين الدول الصديقة في منظمة شنغهاي للتعاون، والتي نعمل معها على تطوير علاقات الشراكة. إن المزيد من تفاقم الوضع يصب في مصلحة أولئك الذين لا يهتمون بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضافت أن أي عملية لمكافحة الإرهاب على الأراضي السيادية لدولة أخرى يجب أن تتم بالاتفاق والتنسيق مع سلطات تلك الدولة.