وزير الخارجية المصري يدعو إلى احترام سيادة ووحدة أراضي الصومال

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ، اليوم الأربعاء ، إلى احترام سيادة ووحدة أراضي الصومال ، محذرا من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، والتي انعقدت اليوم بالقاهرة ، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد .

وصرح المتحدث ، في بيان صحافي ، بأن الوزير شكري أكد على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال ، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية أشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية .

وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال ، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة.

وأشار المتحدث إلى أن "وزير الخارجية ثمن عقد اجتماع اليوم، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة مفادها بوقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات".