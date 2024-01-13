أعلن الجيش الأميركي في بيان فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال منذ مساء الخميس.

وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية "تجري عملية بحث وإنقاذ لتحديد مكان البحارين. ولأسباب أمنية عملياتية، لن ننشر أي معلومات إضافية حتى الانتهاء من عملية الإنقاذ".

ويعمل البحاران في الأسطول الخامس للولايات المتحدة المتمركز في البحرين والمنتشر في منطقة واسعة تضم الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.

وينفذ الجيش الأميركي الذي يملك قاعدة في جيبوتي، عمليات في الصومال منذ عدة سنوات بالتعاون مع الجيش الصومالي ونيابة عن الحكومة.

ويشن بشكل أساسي ضربات جوية تستهدف حركة الشباب المتطرفة والمرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.