ماكرون يطلب من أعضاء الحكومة الجديدة أن يكونوا "ثوريين" ويحققوا "نتائج"

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة من أعضاء حكومة غابريال أتال التي عينها الخميس، أن يكونوا "ثوريين" ويحققوا "نتائج"، بحسب ما نقل مشاركون في مجلس الوزراء.

وقال الرئيس خلال اللقاء الأول مع فريق رئيس وزرائه الجديد البالغ 34 عاما، وهو الأصغر سنا في تاريخ الجمهورية، "أطلب منكم التضامن والسرعة، وهما شرطا الفعالية".

وأضاف خلال الاجتماع المغلق "أتوقع منكم نتائج، المزيد من النتائج والمزيد من النتائج".

وتابع "لا أريد وزراء يديرون، أريد وزراء يتصرفون. لا أريد مديرين، أريد ثوريين".

وقال إيمانويل ماكرون "أنتم تجسدون العودة إلى منابعنا، متفوقين على أنفسنا في خدمة الوطن، بروح العام 2017" التي سادت في أول ولاية رئاسية له.

وشدد على أن العمل الحكومي يحمل "مسؤولية تاريخية. عليكم الارتقاء إلى مستوى هذه المسؤولية".