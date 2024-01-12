وزير الخارجية الفرنسي الجديد يزور كييف

توجه وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه الجمعة إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإظهار الدعم الفرنسي لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وقالت مصادر قريبة من سيجورنيه إن وزير الخارجية الفرنسي "في طريقه إلى كييف".

وكان اللقاء مقررا أصلا بين وزيرة الخارجية كاترين كولونا وزيلينسكي، قبل التعديل الوزاري الذي أجري مساء الخميس وعين بموجبه سيجورنيه وزيرا للخارجية.