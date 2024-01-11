رئيسة وزراء بنغلاديش تؤدي اليمين الدستورية لولاية رابعة على التوالي

أدت الشيخة حسينة اليمين الدستورية لولاية أخرى كرئيسة لوزراء بنغلاديش اليوم الخميس، بعد أقل من أسبوع من فوز حزبها الحاكم رابطة عوامي في انتخابات برلمانية شابها انخفاض نسبة مشاركة الناخبين وأعمال عنف متفرقة.

وتعد حسينة أول رئيسة وزراء في تاريخ بنغلاديش يتم انتخابها لولاية رابعة على التوالي، وخامسة بشكل عام، لمدة خمس سنوات.

وقاطع الحزب الوطني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، والمنافس السياسي الرئيسي لحزب الشيخة حسينة، الانتخابات بسبب مخاوف من تزوير الأصوات.

وأدت السياسية البالغة من العمر 76 عاما اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين في قصر بانجابهابان في دكا، وكان برفقتها حكومتها الجديدة المكونة من 25 وزيرا و11 وزير دولة.

وتم تعيين وزير الإعلام والإذاعة السابق حسن محمود وزيرا للخارجية بينما تم إسناد وزارة المالية لأبو الحسن محمود علي، وزير الخارجية السابق في حكومة حسينة السابقة.

وقد فاز حزب رابطة عوامي الحاكم الذي تتزعمه حسينة بـ 222 مقعدا من بين المقاعد البرلمانية الـ298 التي تم التنافس عليها في الانتخابات التي جرت في 7 يناير.

وتم تعليق الانتخابات في دائرتين انتخابيتين برلمانيتين - إحداهما بسبب أعمال عنف اندلعت خلال الانتخابات والأخرى بسبب وفاة مرشح مستقل لأسباب طبيعية قبل التصويت.