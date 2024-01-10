مقتل مرشح بالانتخابات الباكستانية بعد إطلاق النار عليه

قالت الشرطة الباكستانية إن مرشحا بالانتخابات العامة قُتل بالرصاص في إحدى جولاته الانتخابية اليوم الأربعاء، في حادث قد يعزز مخاوف الزعماء السياسيين من تزايد هجمات المتشددين وتهديدها المحتمل للعملية الانتخابية المقررة في الثامن من فبراير .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مالك كليم الله، المرشح المستقل لمجلس إقليم خيبر بختون خوا. وقال روهان ذيب خان قائد شرطة إقليم وزيرستان الشمالية لرويترز إن كليم الله هوجم خلال حملة من باب إلى باب.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال حسن جين بلوخ نائب مفوض مدينة تُربت بإقليم بلوخستان لرويترز إن مير أسلم بوليدي، مرشح حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) بانتخابات الجمعية الوطنية (مجلس النواب) عن إقليم بلوخستان الجنوبي الغربي، أصيب بجروح خطيرة في هجوم مسلح.

ومن المقرر إجراء الانتخابات بباكستان في الثامن من فبراير المقبل وذلك بعد عدة تأجيلات. وأصدر مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي قرارا غير ملزم بتأجيل الانتخابات مجددا مرجعا ذلك إلى مخاوف أمنية وشتاء قارس في المناطق الشمالية.