اتفاق تمويل الحكومة الأميركية لعام 2024 لم يشمل أي مساعدات لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن أعضاء الكونغرس الأميركي توصلوا إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية لعام 2024، لا يشمل أي مساعدات إضافية لأوكرانيا.

ووفقا للصحية تم تصميم هذه الاتفاقية مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود القصوى واتفاقيات الإنفاق الجانبية التي تم التوصل إليها في صفقة حدود الديون العام الماضي، في خطوة تضمن تجنب الإعلاق الجزي للحكومة.

وبحسب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، فإن إجمالي الميزانية المتفق عليها بلغ 1.590 مليار دولار، منها 886 مليار دولار مخصصة للدفاع و704 مليارات دولار للأغراض الأخرى.

وأشار المقال إلى أن كلا من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، قالا في بيانين منفصلين، إن الصفقة ضمنت 772.7 مليار دولار للتمويل التقديري غير الدفاعي، مع حماية "الأولويات المحلية الرئيسية" أيضا مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدة الغذائية من التخفيضات الصارمة التي يسعى إليها المتطرفون اليمينيون.

وبحسب الصحيفة فإن "الأرقام المتفق عليها للانفاق الحكومي لم تتضمن طلب البيت الأبيض لتخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا وإسرائيل، مشيرة إلى "أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديموقراطي والجمهوري تتفاوض حاليا على اتفاق للجمع بين التغييرات في سياسة الحدود والهجرة مع المساعدة لأوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان مكتوب نشره البيت الأبيض، توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024.