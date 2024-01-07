فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية في بنغلاديش

حصد الحزب الحاكم في بنغلاديش أكثر من نصف مقاعد البرلمان، ليمنح رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فترة ولاية للمرة الرابعة على التوالي في سابقة تاريخية، في انتخابات شابتها مقاطعة من جانب المعارضة.

وفاز حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة بما لا يقل عن 157 مقعدا من أصل 299 مقعدا ليحقق أغلبية بسيطة في البرلمان، وفقا لما ذكرته شبكتان تليفزيونيتان كبيرتان، نقلا عن بيانات الاقتراع. وتم تأجيل الانتخابات على مقعد واحد.

وذكرت وكالة بلومبرغ إن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت بلغت 40%. وسجلت هذه النسبة انخفاضا حادا مقارنة بنسبة المشاركة في انتخابات عام 2018 التي بلغت 80%، حيث استجاب ناخبون لحملة نظمها الحزب الوطني البنغلاديشي ،الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء وحلفاؤه اليمينيون ، بمقاطعة الانتخابات خشية تزويرها .

وقال رئيس لجنة الانتخابات، كازي ريكيبول آوال، في مؤتمر صحفي بعد إغلاق مراكز الاقتراع أن مكتبه يتحقق من مزاعم بشأن عمليات تزوير في الأصوات في بعض الأماكن.

ونشرت السلطات أكثر من 800 ألف من أفراد الأمن من أجل الحفاظ على النظام خلال الانتخابات.

ومن المتوقع أن إعلان النتائج غدا الاثنين.