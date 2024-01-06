توقيف 3 مشتبه بهم بعد ثلاث سنوات من الهجوم على مبنى الكابيتول

بعد ثلاث سنوات من الهجوم على مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة، أعلنت الشرطة الفدرالية الاميركية السبت اعتقال ثلاثة مطلوبين لمشاركتهم في هذه الحادثة التي هزت البلاد.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إنه تم توقيف جوناثان بولوك وأوليفيا بولوك وجوزيف هاتشينسون صباح السبت في مزرعة في غروفلاند بولاية فلوريدا. وسيمثلون الاثنين امام المحكمة الفدرالية في مدينة اوكالا.

ويلاحق المشتبه بهم الثلاثة بتهمة الاعتداء على موظفين حكوميين والاخلال بالنظام العام في حرم الكابيتول والدخول العنيف دون اذن.

وعرضت الشرطة مكافأة 30 الف دولار لمن يدلي بمعلومات تسمح بكشف مكان وجود جوناثان بولوك، وهو عامل لحام يبلغ من العمر 24 عاما "يعتبر مسلحا وخطيرا".

خلال تحقيق موسع دام 35 شهرا ولا يزال مستمرا وجهت السلطات الاميركية التهمة لأكثر من 1200 شخص في ولايات البلاد الخمسين لمشاركتهم في تمرد السادس من يناير 2021. ودين أكثر من نصفهم.

اعترض مثيرو الشغب على التصديق على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر 2020.

لم يعترف دونالد ترامب بتاتا بهزيمته في هذه الانتخابات وينفي بشدة أنه حرض أنصاره على الهجوم على مقر الكونغرس.

وستنظر المحكمة العليا في مسؤوليته في هذه الحادثة التاريخية وقد يفضي ذلك في الثامن من فبراير إلى إعلان عدم أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وحاليا يعتبر المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري.

بحسب استطلاع للرأي نشر هذا الأسبوع اجرته صحيفة "واشنطن بوست" وجامعة ميريلاند، يرى 39% من الاميركيين ان الهجوم على الكابيتول كان نتيجة مؤامرة دبرها مكتب التحقيقات الفدرالي.