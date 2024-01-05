الأردن يشن غارتين جويتين داخل سورية لملاحقة مهربي مخدرات

أكد مصدر أردنى مطلع، اليوم الجمعة، تنفيذ الأردن غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية وذلك في إطار ملاحقة مهربي المخدرات.

وشدد المصدر،الذي لم يتم تسميته في حديثه لقناة "المملكة" الأردنية، على أن الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط.

وفي الآونة الأخيرة شهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسورية نشاطا في عمليات التهريب من قبل مهربي مخدرات.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد اسقطت منذ شهر فبراير الماضي عدة طائرات مسيرة قادمة من سورية تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.