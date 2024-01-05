العراق يستعد لإنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة أميركا

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة إن الحكومة تشكل لجنة للتحضير لإنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد.

ويأتي هذا بعد يوم من مقتل قائد فصيل مسلح في بغداد في غارة أميركية مما أثار غضب فصائل طالبت الحكومة بإنهاء وجود التحالف في العراق.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء "إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق".

ونقل البيان عن السوداني قوله "نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجودالتحالف الدولي".

وقال السوداني ، "الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وإنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (واع) العراقية.

وقال مسؤول حكومي إن اللجنة ستضم ممثلين عن التحالف العسكري.

وقالت وزراة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ الضربة أمس الخميس ردا على هجمات في الآونة الأخيرة على جنود أميركيين.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سورية و2500 جندي في العراق في مهمة تقول إنها تستهدف تقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم "داعش" الذي سيطر في عام 2014 على أجزاء كبيرة من البلدين.