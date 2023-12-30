استجواب وزير الاقتصاد الياباني السابق بشأن فضيحة الأموال السياسية

استجوب ممثلو الادعاء الياباني وزير الاقتصاد السابق ياسوتوشي نيشيمورا على أساس طوعي بشأن فضيحة الأموال السياسية الضالع فيها أكبر فصيل بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر مطلعة قولها اليوم السبت، إنه تردد أن الفصيل الذي سبق أن رأسه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، لم يعلن عن مئات الملايين من الين من تبرعات للحزب في تقارير التمويل السياسي وأنشأوا صندوقا جانبيا لنقل الأموال لأعضاء الحزب.

وبأحدث خطوة، يكون الادعاء قد استجوب ستة من الأعضاء البارزين بالفصيل، بما في ذلك المتحدث باسم الحكومة السابق هيروكازو ماتسونو ومسؤول السياسات السابق بالحزب كويشي هاجيودا أوائل الأسبوع الجاري.

ويدرس ممثلو الادعاء إقامة دعوى جنائية ضد محاسب الفصيل المسؤول بينما يبحثون أيضا مدى تورط أعضاء الفصيل البارزين بشأن الجهود الممنهجة المحتملة لإنشاء صندوق جانبي.

ويعتقد المدعون أن فصيل آبي أعاد الإيرادات الإضافية التي جمعها نوابه الأعضاء من بيع تذاكر تجمعات الفصيل.