مفاعل كوريا الشمالية النووي الجديد يبدأ تشغيله رسميًا الصيف المقبل

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن مفاعل الماء الخفيف في المجمع النووي الرئيس في كوريا الشمالية من المرجح أن يبدأ تشغيله رسميا بحلول الصيف المقبل، وسط شكوك في أن الشمال قد يستخدمه كمصدر جديد للمواد الانشطارية لإنتاج أسلحة نووية.

وتعمقت المخاوف بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، حيث قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وخبراء أجانب إنهم اكتشفوا علامات تشير إلى أن كوريا الشمالية بدأت تشغيل مفاعلها الذي يعمل بالماء الخفيف في مجمع يونغبيون النووي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأسبوع الماضي إن وكالته لاحظت زيادة في مستويات النشاط في المفاعل وبالقرب منه، ومنذ منتصف أكتوبر، حدث تدفق قوي للمياه من نظام التبريد الخاص به. وقال إن المفاعل يثير القلق لأنه يمكن أن ينتج البلوتونيوم، وهو أحد المكونين الرئيسيين المستخدمين في تصنيع الأسلحة النووية، إلى جانب اليورانيوم عالي التخصيب.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن وزير الدفاع شين وونسيك صرح للصحافيين المحليين قبل يوم واحد بأن بلاده رصدت أيضًا أنشطة مماثلة تتعلق بنظام التبريد مرتبطة بالمفاعل في الصيف الماضي.

قال شين إن المفاعل يبدو أنه في مرحلة التشغيل التجريبي ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله رسميًا في الصيف المقبل تقريبًا.