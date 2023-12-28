السماح لمعارض روسي بخوض الانتخابات الرئاسية

موسكو - د ب أ

وافقت السلطات الروسية على استمرار السياسي الروسي المعارض بوريس ناديزدين في حملته في الانتخابات الرئاسية 2024، عقب أن رفضت عدة مرشحين مناهضين للكرملين.

وأعلن ناديزدين، الذي رشحه حزب المبادرة المدنية، اليوم الخميس أن لجنة الانتخابات المركزية أعطته الأذن بفتح حساب مصرفي من أجل تبرعات الحملة الانتخابية و البدء في جمع التوقيعات لترشيح نفسه.

مع ذلك، قبل أن يسجل نفسه رسميا كمرشح للانتخابات المقررة في 17 مارس المقبل، يحتاج ناديزدين 60 عاما لجمع 100 ألف توقيع خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، يتعين على لجنة الانتخابات بعد ذلك التحقق من صحتها.

ويشار إلى أن اللجنة الانتخابية الروسية رفضت خلال الأعوام الأخيرة أكثر من مرشح في هذه المرحلة ، خاصة إذا اُعتبر أنه يمثل تهديدا كبيرا للرئيس فلادمير بوتين.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد رفضت السبت الماضي تسجيل طلب الصحفية المناهضة للكرملين إيكاترينا دونتسوفا لخوض الانتخابات الرئاسية بسبب أخطاء رسمية. ورفضت المحكمة العليا محاولة للطعن على القرار. وقالت دونتسوفا إنها سوف تدعم ناديزدين الآن