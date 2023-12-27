زعيم كوريا الشمالية يحدد أهداف العام الجديد خلال جلسة للحزب الحاكم

يعقد حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية حاليا مؤتمر نهاية العام بقيادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسبما أفادت وسائل الاعلام الكورية الشمالية اليوم الأربعاء.

وذكرت التقارير أن اللجنة المركزية للحزب سوف تراجع أحداث عام 2023، وستناقش " اتجاه النضال لعام 2024".

وفي بداية المؤتمر الذي يستمر عدة أيام، وصف كيم عام 2023 " بعام التغيرات والتحولات العظيمة".

وأشار إلى ترسيخ التسليح النووي في الدستور الاشتراكي للبلاد في سبتمبر الماضي، واصفا ذلك بالانجاز السياسي العظيم الذي أتاح لكوريا الشمالية تثبيت مكانتها " كقوة عسكرية".

ويعتقد المراقبون أن كيم سوف يستخدم المؤتمر للاستمرار على خطابه المحفز على المواجهة نحو سول وواشنطن، كما سيؤكد على أهداف البلاد المتعلقة بالأسلحة النووية.

وكان كيم قد قال في جلسة اللجنة المركزية العام الماضي إن تعزيز قوة جيش كوريا الشمالية هو الهدف. ومنذ ذلك الحين، تتصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.