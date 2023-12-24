مسؤول سوداني: مداخل ومخارج ولاية البحر الأحمر مؤمنة

أكد والي ولاية البحر الأحمر السودانية المكلف اللواء مصطفى محمد نور أن مداخل ومخارج الولاية مؤمنة بالقوات المسلحة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء ( سونا) اليوم الأحد عن الوالي قوله خلال حضوره أمس السبت بقاعة السلام ببورتسودان نفرة اللجان المجتمعية والتي نظمتها لجنة أمن ولاية البحر الأحمر بالتنسيق مع شرطة الولاية وذلك تحت شعار(الأمن مسؤولية الجميع) وذلك بحضور القيادات العسكرية والمجتمعية ، إن السودان لن يؤتى من قبل ولاية البحر الأحمر ، كاشفاً عن زيارته الميدانية بمعية اللجنة الأمنية لعدد من المواقع الإستراتيجية بالولاية.

وبين أن نفرة اللجان المجتمعية تأتي من أجل التنسيق حول كيفية التأمين من الداخل ، مناشداً اللجان المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنيه والتبليغ الفوري عن الظواهر الغريبة.

وأشاد مدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء شرطة نصر الدين محمد فضل المولى بدور اللجان المجتمعية الفاعلة في مكافحة الجريمة، مؤكدا أن مبدأ مكافحة الجريمة واجب على كافة المواطنين.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت ، يوم الإثنين الماضي ، سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت نحو 4 أيام.