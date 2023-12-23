السودان : حركة نزوح كثيفة عقب فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا

تشهد إدارة جوازات ولاية القضارف السودانية ازدحاما خانقا ونزوحا كثيفا عقب فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا .

وذكرت صحيفة "التغيير" السودانية ، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" اليوم السبت ، أن الولاية تشهد حركة نزوح كبيرة من ولاية الجزيرة وعاصمتها مدينة ودمدني التي هاجمتها قوات الدعم السريع.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أطلقت نداء استغاثة عاجل للمنظمات الإنسانية الدولية للتدخل السريع في مدينة ودمدني ومناطق ولاية الجزيرة مؤكدة أن الأوضاع أصبحت فيها كارثية بعد دخول قوات الدعم السريع إليها.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت يوم الاثنين الماضي سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت نحو 4 أيام.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.