مباحثات عسكرية عالية المستوى بين واشنطن وبكين بعد توقف لعام

أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون مباحثات عبر الفيديو الخميس مع نظيره الصيني ليو جينلي، وفق وزارة الدفاع الأميركية، بعد عام من تعليق المداولات على هذا المستوى بين البلدين.

وكانت بكين علّقت هذه المباحثات احتجاجا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي لتايوان حين كانت لا تزال رئيسة لمجلس النواب الأميركي. الا أن الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ اتفقا خلال قمة عقداها الشهر الماضي في سان فرانسيسكو، على استئناف التواصل.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون في بيان أن براون بحث مع ليو في "أهمية العمل معا لإدارة التنافس (بين البلدين)، وتفادي الخطأ في الحسابات والإبقاء على خطوط التواصل واضحة ومباشرة".

وأشارت الى أنه كرّر أهمية أن ينخرط الجيش الصيني "في حوار بالعمق للتقليل من احتمال وقوع سوء تفاهم".