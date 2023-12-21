الرئيس الصربي يتهم "دولة هامة" بالتدخل في الانتخابات البرلمانية

اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الخميس "دولة هامة" لم يسمها بالتدخل في الانتخابات البرلمانية، في أعقاب سيل من الإدانات الدولية بسبب مخالفات مفترضة خلال الاقتراع الذي جرى نهاية الأسبوع.

وقال الرئيس خلال ظهور متلفز بعد سؤاله عن انتقادات ألمانيا للانتخابات، "أعتقد أن السلطات الصربية بصدد إعداد رسالة هامة حول تأثير وتدخل دولة هامة في العملية الانتخابية في صربيا".

ورجح فوتشيتش أن يتم نشر الرسالة التي توضح الاتهامات في يناير.

وجاءت تصريحاته بعد أيام من إشارة ألمانيا إلى تقرير أعده مراقبون دوليون للانتخابات حول سلسلة من المخالفات المفترضة، ووصفت النتائج بأنها "غير مقبولة" بالنسبة لدولة تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما دعت الولايات المتحدة بلغراد إلى معالجة "مخاوف" مراقبي الانتخابات، في حين قال الاتحاد الأوروبي إن "العملية الانتخابية في صربيا تتطلب تحسينا ملموسا ومزيدا من الإصلاح".

رغم أن الانتخابات اقتصرت على تجديد البرلمان ومجالس البلديات في عدة مدن، إلا أنها اعتبرت بمثابة استفتاء على حكم ألكسندر فوتشيتش.

وحصل الحزب التقدمي الصربي اليميني بزعامة فوتشيتش على نحو 46% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، بينما حصل ائتلاف المعارضة الرئيس على 23,5%، وفق النتائج الرسمية.

وشككت المعارضة في شرعية الانتخابات في أعقاب اتهامات للحكومة بالسماح لناخبين غير مسجلين من البوسنة المجاورة بالإدلاء بأصواتهم بشكل غير قانوني في العاصمة.

ولطالما دافع فوتشيتش عن انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ أيضا على علاقات ودية مع روسيا وجذب الاستثمارات الصينية.