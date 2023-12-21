ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 135 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 135 قتيلا، فيما يواصل عناصر الإسعاف إيصال المساعدات والمعدّات ويعالَج المصابون في المستشفيات، بعد ثلاثة أيام من الكارثة.

وقع الزلزال قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء على بعد حوالى 1300 كيلومتر من جنوب غرب بكين. وطالت الكارثة مقاطعة غانسو، فضلا عن تشينغاي المجاورة لها لكن بدرجة أقلّ.

وانكبّ الأطباء في مستشفى كانتون تشيشيشان في مقاطعة غانسو بالقرب من مركز الزلزال على معالجة المصابين في مبنى تبدو عليه الأضرار التي خلّفتها الهزّة الأرضية.

وأخبرت مريضة تستعدّ لعملية في رجلها وكالة فرانس برس "أرغب في العودة إلى منزلي. لكن منزلي دُمّر ولا أدري إلى أين أذهب".

وقال أحد المسؤولين في كانتون تشيشيشان في تصريحات لوكالة فرانس برس "ما زال الناس يخشون الهزّات الارتدادية. ويصعب عليهم النوم إذ ما من مكان آمن".

وعاين مراسلو وكالة فرانس برس العدد الكبير من الخيم الزرقاء الواسعة التي أرستها السلطات في تشيشيشان لتحلّ محلّ الخيم اليدوية الصنع التي أنشأها السكان بعد الزلزال.

وبحسب مركز الدراسات الجيولوجية في الولايات المتحدة، وهو أهمّ مرجع في هذا الإطار، وقع الزلزال عند الساعة 23,59 بالتوقيت المحلي من مساء الإثنين (15,59 بتوقيت غرينيتش) ومركزه على بعد حوالى مئة كيلومتلر من لانجو العاصمة الإقليمية لغانسو.

وأسفر هذا الزلزال عن سقوط أبر عدد من الضحايا الأكثر فتكا في البلد منذ 2014، عندما أودت هزّة أرضية بحياة أكثر من 600 شخص في مقاطعة يونان (جنوب غرب).