أمير قطر ورئيس تركيا يهنئان السيسي بإعادة انتخابه رئيساً لمصر

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي قدم التهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا حرص قطر على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين.

ومن ناحيته، ثمن الرئيس لفتة أمير قطر، مؤكدا مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وتلقى السيسي أيضا اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال شهد تهنئة الرئيس التركي للرئيس المصري على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وثمن الرئيس هذه اللفتة من الرئيس أردوغان.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الانسانية في قطاع غزة.