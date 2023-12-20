المنتدى العربي الروسي بمراكش يدعم الجهود السلمية لحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث

ترأس وزير دولة خليفة شاهين المرر، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري والذي عقد اليوم بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.

وناقش المشاركون في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية وروسيا الاتحادية في العديد من المجالات، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات العربية الروسية مؤكدين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك للدفع بالعلاقات بما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار.

وأوضح المرر في كلمته أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية وجمهورية روسيا الاتحادية والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وأكد المرر أن العلاقات العربية الروسية حققت تقدماً كبيراً في مجالات عديدة بفضل التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والشراكة.

واختتم الاجتماع أعماله بإعلان مشترك تضمن من بين العديد من البنود، فقرة عن قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وتستذكر البيان المشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا الصادر في شهر يوليو 2023 وتدعم الجهود السلمية والمبادرات الرامية إلى حل القضية استناداً إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.

كما أشاد الإعلان المشترك بنتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28" ( COP28) وجهود دولة الإمارات في الوصول إلى الاتفاق التاريخي "اتفاق الإمارات" الذي أقره الموتمر بالإجماع.