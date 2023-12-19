بأمر من الرئيس.. قانون يحظر استخدام الهواتف الذكية أثناء الدروس في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة من قبل تلاميذ المدارس في الفصول الدراسية.

وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية. وتم بموجب القانون الجديد إدخال تعديلات على قانون التعليم، وينص القانون على منع التلاميذ من استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.

تتعلق الاستثناءات من هذه القاعدة بمواقف لها علاقة بتحديد الحياة أو صحة التلاميذ والمدرسين وغيرها من الأوضاع الحرجة. وتلقى أيضا على التلاميذ مسؤولية الحفاظ على الانضباط في الفصل الدراسي وقواعد السلوك في المؤسسة التعليمية.

يذكر أن مجلس الدوما الروسي كان قد تبنى في وقت سابق قانونا بهذا الشأن في القراءتين الثانية والثالثة.

كما تمت الموافقة على القانون من قبل مجلس الاتحاد.

وسبق لمعدة تلك المبادرة، رئيسة لجنة مجلس الدوما لشؤون التعليم، أولغا كازاكوفا، أن أشارت إلى أن التلاميذ سيكونون قادرين على استخدام أساور اللياقة البدنية. وحسب البرلمانية فإن المدارس بنفسها تقرر كيفية تطبيق الحظر على الهواتف الذكية عمليا.

وقالت أيضا إنه يجب ألا تستخدم الهواتف والأجهزة اللوحية المزودة ببطاقات SIM التي يحضرها الأطفال إلى المدارس في البرامج التعليمية.

يذكر أن وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف أكد أن الوالدين سيبقيان على اتصال دائم بأطفالهم، لكن خلال الدروس لن يستطع التلاميذ استخدام الهواتف إلا بإذن المعلم.