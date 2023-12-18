قطر تعين سفيراً جديداً لدى مصر

تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى مصر.

ونقل السفير القطري وفق موقع وزارة الخارجية القطرية تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مصر دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس جمهورية مصر العربية، السفير تحياته إلى أمير قطر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.