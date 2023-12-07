تحطم طائرة حربية سعودية واستشهاد طاقمها

تحطمت طائرة مقاتلة سعودية وقتل طاقمها خلال مهمة تدريبية في شرق المملكة، وفقا لما ذكرت وزارة الدفاع في بيان على موقع "إكس" يوم الخميس.

وذكر البيان أن طاقم طائرة مقاتلة من طراز "إف-15 إس.إيه" تابعة للقوات الجوية قتلوا عندما تحطمت طائرتهم أثناء مهمة تدريبية روتينية في مدينة الظهران بشرق المملكة.

ولم تكشف وزارة الدفاع السعودية عدد أفراد الطاقم الذين استشهدوا في حادثة التحطم، ولا السبب الذي أدى إلى الحادثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي إن حادث سقوط الطائرة وقع عن الساعة 12:50 ظهر الخميس، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران.

وبين المتحدث أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.