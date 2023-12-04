البيت الأبيض يحذر من نفاد أموال مساعدة أوكرانيا إذا لم يتحرك "الكونغرس"

وجه البيت الأبيض تحذيراً، اليوم الاثنين، بشأن المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا المهددة في حال لم يصوت "الكونغرس" قبل نهاية السنة على تمويل جديد قائلاً: "المال ينفد، والوقت يضيق سريعاً".

وقالت مديرة الموازنة في البيت الأبيض شالاندا يونغ: "لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية"، وذلك في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الذي يعد غالبية من الجمهوريين.

وحذرت مديرة الموازنة قائلة: "ليس هناك تمويل متوافر لمواجهة حالة طوارئ. فالأموال تنفد منا، والوقت يضيق سريعاً".