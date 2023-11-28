زعيم كوريا الشمالية يطلع على صور للبيت الأبيض والبنتاغون التقطها قمر التجسس

أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أميركية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم كيم جونغ أون شاهد الصور أثناء تلقيه تقرير العمليات من مركز بيونغ يانغ للتحكم العام التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي.

ووفقًا للوكالة، قام القمر الصناعي بالتقاط صور البيت الأبيض والبنتاغون عند الساعة 11:36 مساءً يوم الاثنين، وكذلك صورًا لقاعدة نورفولك البحرية وحوض نيوبورت نيوز لبناء السفن ومهبط في فيرجينيا عند الساعة 11:35 مساءً.

وأكدت الوكالة أن الصور أظهرت وجود 4 حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الأميركية وحاملة طائرات بريطانية.

وأمس الاثنين، أكدت كوريا الشمالية، أنها ستواصل ممارسة ما وصفته بـ "حقوقها السيادية"، ورفضت ‏الإدانات الدولية بشأن إطلاقها قمرا صناعيا أخيرا.‏

وأشارت إلى أنها نجحت في وضع قمر الاستطلاع الصناعي في مداره، وتعهدت بإطلاق عدة أقمار صناعية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة.

يذكر أن بيونغ يانغ أجرت محاولتين سابقتين لإطلاق أقمار صناعية للاستطلاع، خلال مايو، وأغسطس الماضيين، لكن كلاهما كانت فاشلة.