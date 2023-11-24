إطلاق سراح 12 تايلانديا من غزة مع 13 رهينة إسرائيليا

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 12 مواطنا تايلانديا من غزة مع 13 رهينة إسرائيليا.

وذكر رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقينا تأكيدا بإطلاق حركة حماس الجمعة سراح 12 رهينة من رعايا بلاده احتجزوا خلال هجمات 7 اكتوبر، بعد ساعات على سريان هدنة.

وقال رئيس الوزراء في منشور على موقع "اكس" "تم ابلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلاندي".

وكانت هيئة للاستعلامات قد ذكرت أن مصر تستعد لاستقبال عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الفلسطينية في إطار هدنة واتفاق لتبادل الرهائن تم الاتفاق عليه مع إسرائيل بوساطة مصرية وقطرية.

وذكرت الهيئة: "الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال".

وكانت قطر الوسيط الرئيس إلى جانب مصر والولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق الهدنة على أربعة أيام قابلة للتجديد يتم خلالها تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة ب150 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.