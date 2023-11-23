أول زيارة خارجية لرئيس النظام العسكري النيجيري إلى باماكو

وصل قائد النظام العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني الخميس، إلى باماكو ومن المقرر أن يلتقي نظيره رئيس المجلس العسكري المالي في أول زيارة دولية له منذ الانقلاب في نيامي.

وسرعان ما أبدت مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين وصلوا إلى السلطة عبر انقلابات خلال عامي 2020 و2022، تضامنهما مع جنرالات نيامي بعد استيلائهم على السلطة نهاية يوليو الماضي.

وكونوا "تحالف دول الساحل" والذي يمكن من ارساء مساعدة بينية في حال حدوث انتهاك للسيادة وللاندماج الاقليمي للدول الثلاث فضلا عن تدعيم العلاقات الاقتصادية بينهم.

ويتحد النظامان العسكريان ضد الضغوط الدولية التي تدفع من أجل العودة إلى الأنظمة الديموقراطية، بالاضافة إلى تحلفهما ضد المتشددين الذين ينفذون هجمات تدمر بلادهم.

ومن المقرر أن تتواصل زيارة الجنرال تياني بضع ساعات في باماكو ويلتقي برئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، في زيارة "صداقة وعمل"، بحسب الرئاسة في مالي.

ولم تعرف بعد مدة الفترة الانتقالية في النيجر، لكن الجنرال تياني أعلن بعد وقت قصير من توليه السلطة أنها لن تتجاوز الثلاث سنوات.

وفي مالي، أُرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرّر إجراؤها في أوائل العام 2024 إلى أجل غير مسمى.