مسؤولو الهند يبحثون 5 خطط لإنقاذ عمال محاصرين في نفق منهار

تبحث السلطات الهندية خمس خطط جديدة لإنقاذ العمال المحاصرين في نفق منهار بمنطقة جبال الهيمالايا الهندية بعد إخفاق المحاولات على مدى أسبوع.

تقول السلطات إن العمال، وهم 41 رجلا عالقون في نفق على طريق سريع في ولاية أوتار كاند منذ 12 نوفمبر ، بخير ويتم تغذيتهم عبر أنبوب. ولم يتم تحديد سبب انهيار النفق، إلا أن المنطقة الجبلية معرضة للانهيارات الأرضية والزلازل والفيضانات.

وأخذ رجال الإنقاذ يحفرون أفقيا بين الأنقاض باتجاه العمال المحاصرين في النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر حتى تعطلت آلة الحفر يوم الجمعة وتم إحضار أخرى جديدة جرى نقلها جوا.

وقال باسكار خولبي المسؤول عن مشروع النفق يوم الجمعة إن الحفر تم تعليقه وسيستغرق الأمر أربعة أو خمسة أيام أخرى "للحصول على أخبار جيدة".

ويدرس فريق الإنقاذ الآن بدائل من بينها إنشاء نفق عمودي مع وجود مسارين مقترحين وإدخال أنبوب عرضه 15 سنتيمترا ليكون شريان حياة، وفقا لوثيقة حكومية.

وقال آر.سي.إس بانوار مسؤول الصحة المشارك في جهود الإنقاذ، إن العمال المحاصرين يتلقون فيتامين سي وأدوية من بينها أقراص مضادة للاكتئاب.

وأقامت وزارة الصحة معسكرا للفحوصات الصحية بالقرب من الموقع وأبقت عشر سيارات إسعاف على أهبة الاستعداد.