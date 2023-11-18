رئيسة المفوضية الأوروبية تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة

أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت، أنها تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك بعد لقائها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة.

وقالت فون دير لايين على منصة "إكس"، "ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة في غزة مع السيسي، وشكرت لمصر دورها في توفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء".

وأضافت "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين وعلى أفق سياسي قائم على حلّ الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.

وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية بعدها إلى سيناء، حسبما أفاد بيان صادر عن محافظ هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل وغزة.

وقال البيان إنّ "رئيسة المفوضية وصلت إلى مطار العريش، وستتوجّه إلى معبر رفح لتتفقّد المساعدات الإنسانية وتزور الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات" في المنطقة الواقعة في شرق مصر.

وقالت فون دير لايين في العريش إن الاتحاد الاوروبي "ضاعف أربع مرات مساعدته الانسانية الى غزة، بحيث تجاوزت قيمتها مئة مليون يورو، اضافة الى 260 مليون يورو قدمتها الدول الاعضاء".

واضافت "نتفق جميعا على القول إن حجم المساعدة التي تصل الى غزة ينبغي أن يزيد، وتلك هي الفكرة من اقتراح قبرص الهادف الى اقامة ممر بحري".